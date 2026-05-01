Soirée théâtre d’improvisation Sainte-Radegonde
Soirée théâtre d’improvisation Sainte-Radegonde vendredi 29 mai 2026.
Sainte-Radegonde
Soirée théâtre d’improvisation
Sainte-Radegonde Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-29
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Soirée détente avec les Imprototypes.
Venez vivre un moment de rire et de détente avec la troupe de théâtre les Imprototypes de la MJC d’Onet le Château.
Soirée organisée par le café associatif le SaintRa, salle du Presbytère à Sainte-Radegonde.
Participation libre. .
Sainte-Radegonde 12850 Aveyron Occitanie
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English :
Relaxing evening with the Imprototypes.
L’événement Soirée théâtre d’improvisation Sainte-Radegonde a été mis à jour le 2026-05-14 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)