Sainte-Radegonde

Soirée théâtre d’improvisation

Sainte-Radegonde Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-29

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Soirée détente avec les Imprototypes.

Venez vivre un moment de rire et de détente avec la troupe de théâtre les Imprototypes de la MJC d’Onet le Château.

Soirée organisée par le café associatif le SaintRa, salle du Presbytère à Sainte-Radegonde.

Participation libre. .

Sainte-Radegonde 12850 Aveyron Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Relaxing evening with the Imprototypes.

L’événement Soirée théâtre d’improvisation Sainte-Radegonde a été mis à jour le 2026-05-14 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)