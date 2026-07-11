Soirée théâtre Salle des fêtes Dolus d’Oléron Dolus-d’Oléron
vendredi 23 octobre 2026 · Salle des fêtes Dolus d'Oléron · Dolus-d'Oléron
Informations pratiques
Dolus-d’Oléron
Soirée théâtre
Salle des fêtes Dolus d’Oléron Pl. Simone Veil, 17550 Dolus-d’Oléron Dolus-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23
fin : 2026-10-23
Date(s) :
2026-10-23
Ne manquez pas une soirée pleine d’émotions !
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Salle des fêtes Dolus d’Oléron Pl. Simone Veil, 17550 Dolus-d’Oléron Dolus-d’Oléron 17550 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 75 32 36 communication@dolusoleron.fr
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English : Theater Night
Don’t miss an evening full of excitement!
L’événement Soirée théâtre Dolus-d’Oléron a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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