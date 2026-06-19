Soirée Théâtre et gastronomie Le Coq en pâte Lacommande

Lacommande

Soirée Théâtre et gastronomie

Le Coq en pâte 6 chemin de St Jacques Lacommande Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 18:30:00

fin : 2026-06-23

Date(s) :

2026-06-23

Dégustation et apéro.

20h Dans le cadre de Théâtre dans les chais .

Pièce Une heure de tranquillité Michel, passionné de jazz, vient de dénicher un album rare qu’il projette d’écouter tranquillement dans son salon. Mais le monde entier semble en avoir décidé autrement ! Sa femme voudrait lui parler, son fils débarque à l’improviste, son voisin frappe à la porte… Même sa maîtresse voudrait faire le point avec lui… Manipulateur, menteur, arracheur de dents, Michel est prêt à tout pour avoir la paix.

Repas chaud après la pièce de théâtre.

Sur réservation. .

Le Coq en pâte 6 chemin de St Jacques Lacommande 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Soirée Théâtre et gastronomie

L’événement Soirée Théâtre et gastronomie Lacommande a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Coeur de Béarn