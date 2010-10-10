soirée théâtre la maison à l’envers Le Fouilloux
soirée théâtre la maison à l’envers Le Fouilloux samedi 23 mai 2026.
Le Fouilloux
soirée théâtre la maison à l’envers
Salle des Fêtes du Gibeau Le Fouilloux Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:30:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Pièce de théâtre la maison à l’envers de Monique Delcoustal par la troupe Nepomucène
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Salle des Fêtes du Gibeau Le Fouilloux 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 16 96 15
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English :
Play la maison à l’envers by Monique Delcoustal by the Nepomucène troupe
L’événement soirée théâtre la maison à l’envers Le Fouilloux a été mis à jour le 2026-05-13 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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