Le Fouilloux

soirée théâtre la maison à l’envers

Salle des Fêtes du Gibeau Le Fouilloux Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Pièce de théâtre la maison à l’envers de Monique Delcoustal par la troupe Nepomucène

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Salle des Fêtes du Gibeau Le Fouilloux 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 16 96 15

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English :

Play la maison à l’envers by Monique Delcoustal by the Nepomucène troupe

L’événement soirée théâtre la maison à l’envers Le Fouilloux a été mis à jour le 2026-05-13 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge