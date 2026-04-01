Bosmie-l’Aiguille

Soirée théâtre la station Champbaudet

Bosmie-l’Aiguille Haute-Vienne

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:30:00

fin : 2026-04-25 22:30:00

Date(s) :

2026-04-25

Soirée théâtre organisée par l’association Arts et Culture avec la troupe L’Attraction à vent qui présentera une comédie-vaudeville d’Eugène Labiche: La station Champbaudet .

Madame veuve Champbaudet est secrètement amoureuse de Paul, qui lui rend visite chaque jour à la même heure pour affaire. ce dernier entretien en fait une liaison adultère avec la voisine du dessus, et sa visite quotidienne chez la veuve n’est pour lui qu’une étape, une station pour attendre le départ du mari, …la station Champbaudet, … 10 minutes d’arrêt !

Leur communication, en jouant au piano ou soufflant dans une corne suffit à déranger la vie de l’immeuble, et à créer des situations jubilatoires et hilarantes, avec en arrière fond, le destin pas si rose des femmes et le cynisme assumé des hommes de cette époque.

Les comédiens restitueront des parties chantées, accompagnés par des accordéonistes. .

Bosmie-l’Aiguille 87110 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 01 91 14

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English : Soirée théâtre la station Champbaudet

L’événement Soirée théâtre la station Champbaudet Bosmie-l’Aiguille a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Val de Vienne