Soirée théâtre Secrets de famille Sombernon
Soirée théâtre Secrets de famille Sombernon samedi 21 mars 2026.
Soirée théâtre Secrets de famille
Espace de la Brenne Sombernon Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 19:30:00
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Le théâtre du clou présente Secrets de famille
Samedi 21 mars 19h30 Espace de la Brenne
Entrée libre buvette et petite restauration .
Espace de la Brenne Sombernon 21540 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 60 42 11
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée théâtre Secrets de famille
L’événement Soirée théâtre Secrets de famille Sombernon a été mis à jour le 2026-03-06 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)