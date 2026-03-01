Soirée théâtre Secrets de famille Sombernon

Soirée théâtre Secrets de famille

Espace de la Brenne Sombernon Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-03-21 19:30:00

Le théâtre du clou présente Secrets de famille

Samedi 21 mars 19h30 Espace de la Brenne

Entrée libre buvette et petite restauration .

Espace de la Brenne Sombernon 21540 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 60 42 11

English : Soirée théâtre Secrets de famille

