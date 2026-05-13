Vy-lès-Rupt

Soirée théâtre

Vy-lès-Rupt Haute-Saône

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 19:00:00

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-11-07

Réchauffez vos coeurs cet automne avec une dose d’humour garantie ! Nos talens locaux , Déborah Blandin et Rémy Grosdemouge, montent sur les planches pour vous présenter leur comédie Mon colocataire s’installe chez moi . Une parenthèse de pur rire à savourer en toute convivialité.

Buvette et snacking sur place. Ouverture des portes à 19h, représentation à 20h

Tarifs* 8€ -12 ans 5€ -3ans gratuit

*cartes avantage jeune 1 place à tarif réduit pour 1 place tarif plein achetée .

Vy-lès-Rupt 70120 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 68 89 04 info@otc3.fr

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English : Soirée théâtre

L’événement Soirée théâtre Vy-lès-Rupt a été mis à jour le 2026-05-13 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE