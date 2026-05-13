Soirée théâtre Vy-lès-Rupt
Soirée théâtre Vy-lès-Rupt samedi 7 novembre 2026.
Vy-lès-Rupt
Soirée théâtre
Vy-lès-Rupt Haute-Saône
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 19:00:00
fin : 2026-11-07
Date(s) :
2026-11-07
Réchauffez vos coeurs cet automne avec une dose d’humour garantie ! Nos talens locaux , Déborah Blandin et Rémy Grosdemouge, montent sur les planches pour vous présenter leur comédie Mon colocataire s’installe chez moi . Une parenthèse de pur rire à savourer en toute convivialité.
Buvette et snacking sur place. Ouverture des portes à 19h, représentation à 20h
Tarifs* 8€ -12 ans 5€ -3ans gratuit
*cartes avantage jeune 1 place à tarif réduit pour 1 place tarif plein achetée .
Vy-lès-Rupt 70120 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 68 89 04 info@otc3.fr
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English : Soirée théâtre
L’événement Soirée théâtre Vy-lès-Rupt a été mis à jour le 2026-05-13 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE