Soirée Thon grillé piperade Montignac-Toupinerie
samedi 18 juillet 2026 · Montignac-Toupinerie
Informations pratiques
Montignac-Toupinerie
Soirée Thon grillé piperade
Salle des fêtes Montignac-Toupinerie Lot-et-Garonne
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 20:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Venez nombreux au repas organisé par la société de chasse ! Au menu thon grillé piperade. Pensez à réserver avant le 16 juillet. Amenez vos couverts complets. Tirage d’une bouriche.
Venez nombreux au repas organisé par la société de chasse ! Au menu thon grillé piperade. Pensez à réserver avant le 16 juillet. Amenez vos couverts complets. Tirage d’une bouriche. .
Salle des fêtes Montignac-Toupinerie 47350 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 41 50 53
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English : Soirée Thon grillé piperade
We hope to see many of you at the dinner organized by the hunting club! On the menu: grilled tuna with piperade. Please remember to reserve your spot by July 16. Bring your own complete set of cutlery. There will be a raffle for a fishing basket.
L’événement Soirée Thon grillé piperade Montignac-Toupinerie a été mis à jour le 2026-06-22 par OT du Pays de Lauzun