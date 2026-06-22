Informations pratiques

Montignac-Toupinerie

Soirée Thon grillé piperade

Salle des fêtes Montignac-Toupinerie Lot-et-Garonne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 20:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Venez nombreux au repas organisé par la société de chasse ! Au menu thon grillé piperade. Pensez à réserver avant le 16 juillet. Amenez vos couverts complets. Tirage d’une bouriche.

Venez nombreux au repas organisé par la société de chasse ! Au menu thon grillé piperade. Pensez à réserver avant le 16 juillet. Amenez vos couverts complets. Tirage d’une bouriche. .

Salle des fêtes Montignac-Toupinerie 47350 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 41 50 53

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English : Soirée Thon grillé piperade

We hope to see many of you at the dinner organized by the hunting club! On the menu: grilled tuna with piperade. Please remember to reserve your spot by July 16. Bring your own complete set of cutlery. There will be a raffle for a fishing basket.

L’événement Soirée Thon grillé piperade Montignac-Toupinerie a été mis à jour le 2026-06-22 par OT du Pays de Lauzun