Soirée tirage de tarot SOR PARIS 20
Soirée tirage de tarot SOR PARIS 20 jeudi 7 mai 2026.
Le 7 mai de 19h à 22h, Alexandra sera chez SOR pour vous tirer les cartes.
Ici, pas de prédiction de l’avenir, mais une lecture intuitive et éclairante.
Venez avec vos interrogations, et repartez avec des pistes de réflexion.
Interface LSF sur demande.
Venez avec vos questions & repartez avec de nouvelles clés.
Le jeudi 07 mai 2026
de 19h00 à 22h00
payant
10€ la question, pour une lecture d’environ 15min.
15€ les deux questions.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-07T22:00:00+02:00
fin : 2026-05-08T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-07T19:00:00+02:00_2026-05-07T22:00:00+02:00
SOR 3 Rue Des Tourelles 75020 restaurant SORPARIS 20
+33757841312 contactsorbar@gmail.com
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