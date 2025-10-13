Soirée Tout un foin ! Ferme des Loges à Cosmes Cosmes

Soirée Tout un foin ! Vendredi 22 mai 2026, 19h30 Ferme des Loges à Cosmes Mayenne

Sur réservation, de 5€ à 14€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-22T19:30:00+01:00 – 2026-05-22T21:00:00+01:00

Fin : 2026-05-22T19:30:00+01:00 – 2026-05-22T21:00:00+01:00

Le principe reste le même que la saison dernière : une soirée spectacle dans une ferme du territoire pour parler d’agriculture, de ruralité, et bien plus encore !

Mais cette fois, petite nouveauté : on ne vous dévoile rien de ce que vous réserve cette soirée… Ce que l’on peut vous promettre, en revanche c’est de la découverte, de la joie et une bonne dose de convivialité !

Alors, laissez-vous embarquer avec nous dans cette belle aventure. Rien de plus que « Tout un foin ! » pour ouvrir le champ des possibles !

2ème édition de « Tout un Foin ! » : vivez une expérience inédite, les yeux fermés et l’esprit ouvert, pour savourer le plaisir de vous laisser surprendre. ferme agriculture

Pays de Craon