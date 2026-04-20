Soirée traditionnelle occitane Saint-Martin-le-Redon
Soirée traditionnelle occitane Saint-Martin-le-Redon samedi 23 mai 2026.
Saint-Martin-le-Redon
Soirée traditionnelle occitane
Lieu-dit Le Bourg Saint-Martin-le-Redon Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23 00:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Une soirée festive mettant à l’honneur la culture occitane avec un bal traditionnel animé par le duo Lo Garric et organisée par l'association Cubertou.
Une soirée festive mettant à l’honneur la culture occitane avec un bal traditionnel animé par le duo Lo Garric et organisée par l'association Cubertou.
.
Lieu-dit Le Bourg Saint-Martin-le-Redon 46700 Lot Occitanie +33 6 22 32 04 59 cubertou.asso@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A festive evening celebrating Occitan culture with a traditional ball hosted by the duo Lo Garric and organized by the Cubertou association.
L’événement Soirée traditionnelle occitane Saint-Martin-le-Redon a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Cahors Vallée du Lot