Saint-Martin-le-Redon

Soirée traditionnelle occitane

Lieu-dit Le Bourg Saint-Martin-le-Redon Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23 00:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Une soirée festive mettant à l’honneur la culture occitane avec un bal traditionnel animé par le duo Lo Garric et organisée par l'association Cubertou.

Une soirée festive mettant à l’honneur la culture occitane avec un bal traditionnel animé par le duo Lo Garric et organisée par l'association Cubertou.

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Lieu-dit Le Bourg Saint-Martin-le-Redon 46700 Lot Occitanie +33 6 22 32 04 59 cubertou.asso@gmail.com

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English :

A festive evening celebrating Occitan culture with a traditional ball hosted by the duo Lo Garric and organized by the Cubertou association.

L’événement Soirée traditionnelle occitane Saint-Martin-le-Redon a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Cahors Vallée du Lot