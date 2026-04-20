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Soirée traditionnelle occitane Saint-Martin-le-Redon

Soirée traditionnelle occitane Saint-Martin-le-Redon

Soirée traditionnelle occitane Saint-Martin-le-Redon samedi 23 mai 2026.

Adresse : Lieu-dit Le Bourg

Ville : 46700 Saint-Martin-le-Redon

Département : Lot

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Participation libre

Saint-Martin-le-Redon

Soirée traditionnelle occitane

Lieu-dit Le Bourg Saint-Martin-le-Redon Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23 00:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Une soirée festive mettant à l’honneur la culture occitane avec un bal traditionnel animé par le duo Lo Garric et organisée par l'association Cubertou.

Une soirée festive mettant à l’honneur la culture occitane avec un bal traditionnel animé par le duo Lo Garric et organisée par l'association Cubertou.

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Lieu-dit Le Bourg Saint-Martin-le-Redon 46700 Lot Occitanie +33 6 22 32 04 59  cubertou.asso@gmail.com

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English :

A festive evening celebrating Occitan culture with a traditional ball hosted by the duo Lo Garric and organized by the Cubertou association.

L’événement Soirée traditionnelle occitane Saint-Martin-le-Redon a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Cahors Vallée du Lot

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