SOIRÉE TRAVAUX PUBLICS POLE-SUD, CDCN Strasbourg Strasbourg

SOIRÉE TRAVAUX PUBLICS Jeudi 16 avril 2026, 19h00 POLE-SUD, CDCN Strasbourg Bas-Rhin

Entrée libre sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-16T19:00:00 – 2026-04-16T20:30:00

Fin : 2026-04-16T19:00:00 – 2026-04-16T20:30:00

Aurore Gruel / Cie Ormone

Icebergs

La prochaine création d’Aurore Gruel a été pensé comme une constellation d’êtres vivants, habités par un langage commun mais traversés par différentes forces. Des icebergs dérivant seuls ou ensemble, au fil de l’eau, avec leurs rêveries, leurs chocs, leurs effondrements, leurs dérivations… Il y sera aussi question de polarité et de magnétisme entre les individus. L’occasion d’explorer différentes compositions qui peuvent se dessiner au sein de cette constellation d’icebergs : solos, duos, trios et quatuor.

Joachim Maudet / Cie Les Vagues

CAILLOUX

Avec CAILLOUX, Joachim Maudet poursuit sa recherche sur la dissociation entre le corps et la voix pour faire émerger des situations aussi absurdes que poétiques. La pièce ouvre le deuxième volet d’un cycle de trois spectacles sur l’enfance et s’intéresse ici aux plus jeunes. Ce sera une pièce pour cinq interprètes vagabondant dans un univers sableux, chaud et rond. Ça gratte, ça tourne, ça virevolte. Des jeux aux règles mystérieuses. Une proposition artistique hybride se jouant des codes du spectacle vivant.

Sarah Baltzinger et Isaiah Wilson

Nouvelle création

Dans cette création pour sept interprètes, les deux chorégraphes mettent l’écriture de plateau et le corps au cœur d’un processus hybride. Entre le corps dansé, le corps marionnettique et le corps transformé par la rencontre à l’autre, ils mettent en exergue la question de l’anxiété qui transcende les frontières du rationnel, et s’invite dans l’espace intime. Une manière de réfléchir aux émotions qui nous traversent et qui façonnent nos identités.

POLE-SUD, CDCN Strasbourg 1 rue de Bourgogne, 67100 Strasbourg Strasbourg 67100 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetterie.pole-sud.fr/spectacle?id_spectacle=40002328&lng=1 »}]

Aurore Gruel – Icebergs / Joachim Maudet – CAILLOUX / Sarah Baltzinger et Isaiah Wilson – Nouvelle création

©Robin Plus ©Sarah Aubel ©Dephine Ziegler