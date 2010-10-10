Soirée truffe d’été Truffe Boissieux Mours-Saint-Eusèbe
Soirée truffe d’été Truffe Boissieux Mours-Saint-Eusèbe samedi 4 juillet 2026.
Mours-Saint-Eusèbe
Soirée truffe d’été
Truffe Boissieux 6 rue de Chalaire Mours-Saint-Eusèbe Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 18:30:00
fin : 2026-07-04 22:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Venez profiter d’une soirée autours de la truffe. Stands de spécialités truffées, salées, sucrées.
Le ticket d’entrée comprend bol de brouillade truffée ou portion de pâtes à la truffe.
Vente de vin au verre . Réservation conseillée.
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Truffe Boissieux 6 rue de Chalaire Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 45 87 72 38
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English :
Come enjoy an evening dedicated to truffles. Stalls featuring savory and sweet truffle specialties.
The admission ticket includes: a bowl of truffle scrambled eggs or a serving of truffle pasta.
Wine sold by the glass. Reservations recommended.
L’événement Soirée truffe d’été Mours-Saint-Eusèbe a été mis à jour le 2026-06-18 par Valence Romans Tourisme