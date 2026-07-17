Informations pratiques

Bouzon-Gellenave

Soirée Vins & Producteurs au Château Saint-Go

Château Saint-Go BOUZON-GELLENAVE Bouzon-Gellenave Gers

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 19:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

À la tombée du jour, prenez la direction du Château Saint Go, à Bouzon-Gellenave, pour une soirée placée sous le signe de la convivialité et des saveurs du Sud-Ouest.

Installez-vous au cœur des vignes de l’AOC Saint Mont et profitez d’une ambiance festive autour d’un bar à vins, de cocktails, de tapas préparés par des producteurs locaux et de concerts en plein air. Une belle occasion de découvrir les vins de Plaimont dans un cadre authentique, tout en partageant un moment gourmand entre amis ou en famille.

Une soirée estivale où la musique, le terroir et les paysages viticoles se rencontrent pour créer un moment unique.

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Château Saint-Go BOUZON-GELLENAVE Bouzon-Gellenave 32290 Gers Occitanie +33 5 62 69 62 87 visites@plaimont.fr

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English :

As the sun sets, head to Château Saint Go in Bouzon-Gellenave for an evening filled with good company and the flavors of southwestern France.

Settle in among the vineyards of the Saint-Mont AOC and enjoy a festive atmosphere with a wine bar, cocktails, tapas prepared by local producers, and outdoor concerts. A wonderful opportunity to discover Plaimont wines in an authentic setting, while sharing a gourmet experience with friends or family.

A summer evening where music, local flavors, and vineyard landscapes come together to create a unique experience.

L’événement Soirée Vins & Producteurs au Château Saint-Go Bouzon-Gellenave a été mis à jour le 2026-07-17 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65