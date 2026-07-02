Soirée Violon & Gastronomie au Monastère de Saint-Mont Monastère de Saint-Mont Saint-Mont

Informations pratiques

Saint-Mont

Soirée Violon & Gastronomie au Monastère de Saint-Mont

Monastère de Saint-Mont 627 rue Bernard Tumapale Saint-Mont Gers

Tarif : – – 115 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 19:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Cet été, Le Monastère vous invite à deux soirées d’exception où la gastronomie de Jean-Paul Tossens rencontre l’émotion d’un violon en live.

Le concept est simple une grande soirée conviviale, élégante et généreuse, pensée autour du partage. Les assiettes circulent, le violon accompagne le rythme du dîner, les vins prolongent les échanges, et chacun profite d’un moment rare dans l’atmosphère unique du Monastère.

Au menu

Pour commencer

Un apéritif gourmand et plusieurs créations à partager, inspirées des saveurs du monde.

Le plat

Au choix bouillabaisse revisitée ou chateaubriand de veau, accompagné de frites maison et sauce béarnaise.

Pour finir

Un assortiment de desserts à partager, dans l’esprit généreux et gourmand de la maison.

Apéritif, vins, eau et café compris.

Les places sont limitées afin de préserver l’intimité et la qualité de l’expérience.

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Monastère de Saint-Mont 627 rue Bernard Tumapale Saint-Mont 32400 Gers Occitanie +33 6 32 86 46 11 info@lemonasteredesaintmont.com

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English :

This summer, Le Monastère invites you to two exceptional evenings where Jean-Paul Tossens’s culinary artistry meets the emotion of live violin music.

The concept is simple: a grand, convivial, elegant, and generous evening centered around sharing. Plates are passed around, the violin sets the pace for the dinner, the wines keep the conversation flowing, and everyone enjoys a rare moment in the unique atmosphere of Le Monastère.

On the menu

To start

A gourmet aperitif and several dishes to share, inspired by flavors from around the world.

The main course

Your choice: a modern take on bouillabaisse or veal chateaubriand, served with house-made fries and béarnaise sauce.

To finish

An assortment of desserts to share, in the generous and indulgent spirit of the house.

Aperitif, wine, water, and coffee included.

Seating is limited to ensure an intimate atmosphere and the highest quality experience.

L’événement Soirée Violon & Gastronomie au Monastère de Saint-Mont Saint-Mont a été mis à jour le 2026-07-02 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65