Dorlisheim

Soirées Carpes Frites chez Claude

1 Chemin des Moissons Dorlisheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-08 19:00:00

fin : 2026-05-09 23:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Le restaurant vous invite à deux soirées conviviales pour savourer une carpe frite traditionnelle, préparée à la perfection et accompagnée de frites dorées.

Un rendez-vous gourmand placé sous le signe du partage pour ravir les amateurs de cette spécialité régionale incontournable.

Le restaurant vous donne rendez-vous pour deux soirées carpes frites placée sous le signe de la gourmandise et du partage.

Venez déguster une carpe savoureusement préparée, frite à la perfection, accompagnée de frites croustillantes et dorées. Une spécialité appréciée des amateurs de cuisine traditionnelle, à savourer dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

L’équipe de Chez Claude vous accueillera avec le sourire pour faire de cette soirée un moment agréable et festif. Les places étant limitées, nous vous conseillons de réserver dès maintenant afin de profiter pleinement de cet événement culinaire incontournable. .

1 Chemin des Moissons Dorlisheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 20 50 85 commercial@restaurant-chez-claude.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The restaurant invites you to two convivial evenings of traditional fried carp, prepared to perfection and accompanied by golden fries.

A gourmet get-together that’s sure to delight fans of this unmissable regional specialty.

L’événement Soirées Carpes Frites chez Claude Dorlisheim a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig