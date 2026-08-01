Informations pratiques

Le Hohwald

Soirées cordons bleus au camping du Hohwald

28 rue du Herrenhaus Le Hohwald Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-23 18:30:00

fin : 2026-08-30 21:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Que vous soyez campeurs, randonneurs ou habitants des environs venez passer la soirée avec nous !

En juillet et août, le dimanche soir c’est soirée cordons bleus au camping. Le Food Truck Le Cordon Bleu vous régalera des ses généreux cordons bleus accompagnés de crudités ou galettes de pommes de terres. Dessert selon l’humeur du chef. Le Domaine Rosfelder de Gertwiller vous proposera ses vins pour accompagner votre dîner.

Sur place pour profiter de notre espace guinguette ou à emporter. Réservations possibles au +33 6 29 43 48 52

Soirées ouvertes à tous: campeurs, habitants, visiteurs… 0 .

28 rue du Herrenhaus Le Hohwald 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 6 45 40 73 92 contact@camping-herrenhaus.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Whether you’re a camper, a hiker or a local: come and spend the evening with us!

L’événement Soirées cordons bleus au camping du Hohwald Le Hohwald a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de tourisme du pays de Barr