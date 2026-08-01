Soirées cordons bleus au camping du Hohwald Le Hohwald
dimanche 23 août 2026 · Le Hohwald
Informations pratiques
Le Hohwald
Soirées cordons bleus au camping du Hohwald
28 rue du Herrenhaus Le Hohwald Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-23 18:30:00
fin : 2026-08-30 21:00:00
Date(s) :
2026-08-23
Que vous soyez campeurs, randonneurs ou habitants des environs venez passer la soirée avec nous !
En juillet et août, le dimanche soir c’est soirée cordons bleus au camping. Le Food Truck Le Cordon Bleu vous régalera des ses généreux cordons bleus accompagnés de crudités ou galettes de pommes de terres. Dessert selon l’humeur du chef. Le Domaine Rosfelder de Gertwiller vous proposera ses vins pour accompagner votre dîner.
Sur place pour profiter de notre espace guinguette ou à emporter. Réservations possibles au +33 6 29 43 48 52
Soirées ouvertes à tous: campeurs, habitants, visiteurs… 0 .
28 rue du Herrenhaus Le Hohwald 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 6 45 40 73 92 contact@camping-herrenhaus.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Whether you’re a camper, a hiker or a local: come and spend the evening with us!
L’événement Soirées cordons bleus au camping du Hohwald Le Hohwald a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de tourisme du pays de Barr
À voir aussi à Le Hohwald (Bas-Rhin)
- Cours de Qi Gong Le Hohwald 8 septembre 2026