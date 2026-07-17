Informations pratiques

Couziers

Soirées d’été en Rabelaisie Un ours dans le Jura

Couziers Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-14

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Cinéma et théâtre les pieds dans l’herbe !

Michel et Cathy, un couple usé par le temps et les difficultés financières, ne se parle plus vraiment. Jusqu’au jour où Michel, pour éviter un ours sur la route, heurte une voiture et tue les deux occupants.

Cinéma et théâtre les pieds dans l’herbe !

Michel et Cathy, un couple usé par le temps et les difficultés financières, ne se parle plus vraiment. Jusqu’au jour où Michel, pour éviter un ours sur la route, heurte une voiture et tue les deux occupants. 2 morts et 2 millions en billets, ça donne envie de se reparler. Et surtout de se taire. .

Couziers 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 93 78 78

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English :

Movies and Theater with Your Feet in the Grass!

Michel and Cathy, a couple worn down by time and financial difficulties, hardly speak to each other anymore. That is, until the day Michel, trying to avoid a bear on the road, crashes into a car and kills both occupants.

L’événement Soirées d’été en Rabelaisie Un ours dans le Jura Couziers a été mis à jour le 2026-07-17 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme