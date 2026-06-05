Soirées Feu de camp Ouffières
Soirées Feu de camp Ouffières mardi 7 juillet 2026.
Ouffières
Soirées Feu de camp
Lieu-dit Le Grand Aunay Ouffières Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 19:00:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25
Soirées Feu de camp
Soirées Feu de Camp à la Ferme des Epis tous les mardis en juillet et août à partir de 19h.
Concerts et restauration sur place.
Venez profiter de l’ambiance magique entre amis, famille et avec vos enfants qui sont les bienvenus !
Entrée gratuite et réservation obligatoire 06-33-85-82-19. .
Lieu-dit Le Grand Aunay Ouffières 14220 Calvados Normandie +33 2 31 93 66 87
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English : Soirées Feu de camp
Campfire evenings
L’événement Soirées Feu de camp Ouffières a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Suisse Normande
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