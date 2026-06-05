Ouffières

Soirées Feu de camp

Lieu-dit Le Grand Aunay Ouffières Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 19:00:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Soirées Feu de camp

Soirées Feu de Camp à la Ferme des Epis tous les mardis en juillet et août à partir de 19h.

Concerts et restauration sur place.

Venez profiter de l’ambiance magique entre amis, famille et avec vos enfants qui sont les bienvenus !

Entrée gratuite et réservation obligatoire 06-33-85-82-19. .

Lieu-dit Le Grand Aunay Ouffières 14220 Calvados Normandie +33 2 31 93 66 87

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English : Soirées Feu de camp

Campfire evenings

L’événement Soirées Feu de camp Ouffières a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Suisse Normande