Soirées jeux 2026-2027, Ludothèque «1-2-3 … Planète!», Genève

Informations pratiques

Soirées jeux 2026-2027 25 septembre 2026 – 21 mai 2027, certains vendredis Ludothèque «1-2-3 … Planète!»

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-25T20:00:00+02:00 – 2026-09-25T22:30:00+02:00

Fin : 2027-05-21T20:00:00+02:00 – 2027-05-21T22:30:00+02:00

La ludothèque 1-2-3…Planète! propose 5 soirées jeux où les adolescents-es et les adultes dès 16 ans sont invités-es à venir découvrir les jeux que proposent la ludothèque et à partager un moment de convivialité.

Les ludothécaires sont présents pour faire découvrir les nouveautés et les classiques de la ludo et les joueurs et joueuses de tous niveaux sont bienvenu-e-s!

Ludothèque «1-2-3 … Planète!» Avenue d’Aïre 42, 1203 Genève Genève 1203 +41 22 344 06 52 http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/loisirs-jeux/ludotheque-«1-2-3-…-planete!»/

La ludothèque 1-2-3…Planète! propose des soirées jeux aux 16ans+ : venez découvrir et partager!

Ludothèque 1-2-3…Planète! & Laura Garcia