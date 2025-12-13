Soirées jeux de société dans le 14ème arrondissement – 2026

Les bibliothèques Aimé Césaire, Benoîte Groult et Georges Brassens vous accueillent tour à tour pour des soirées jeux tout public.

Notez dès à présent les dates des RDV de janvier à juin 2026 :

Tout public à partir de 10 ans



Un vendredi par mois, venez découvrir les nouveaux jeux de société proposés dans les bibliothèques du 14ème arrondissement : nos classiques incontournables seront aussi de la partie. Seul, en famille ou entre amis, de 10 à 110 ans, venez vous défier et vous amuser !

Le vendredi 26 juin 2026

de à

Le vendredi 17 avril 2026

de à

Le vendredi 13 mars 2026

de 18h00 à 21h00

Le vendredi 20 février 2026

de 18h00 à 21h00

Le vendredi 30 janvier 2026

de 18h00 à 21h00

gratuit

Réservation dans l’une des 3 bibliothèques du 14ème arrondissement, par téléphone ou en ligne sur billetweb.fr

Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

