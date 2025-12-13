Soirées jeux de société dans le 14ème arrondissement – 2026
Soirées jeux de société dans le 14ème arrondissement – 2026 vendredi 30 janvier 2026.
Les bibliothèques Aimé Césaire, Benoîte Groult et Georges Brassens vous accueillent tour à tour pour des soirées jeux tout public.
Un vendredi par mois, venez découvrir les nouveaux jeux de société proposés dans les bibliothèques du 14ème arrondissement. La soirée commence à 18h, et se poursuit jusqu’à 21h pour les plus enthousiastes!
Notez dès à présent les dates des RDV de janvier à juin 2026 :
- vendredi 30 janvier : à la bibliothèque Aimé Césaire – inscriptions en ligne ouvertes le 12 décembre
- vendredi 20 février : à la bibliothèque Georges Brassens – inscriptions en ligne ouvertes le 29 janvier
- vendredi 13 mars : à la bibliothèque Aimé Césaire – inscriptions en ligne ouvertes le 19 février
- vendredi 17 avril : à la bibliothèque Benoîte Groult –
inscriptions en ligne ouvertes le 12 mars
- exceptionnellement, il n’y aura pas de soirée jeux en mai, mais vous pouvez emprunter des jeux de société dans plusieurs bibliothèques du réseau parisien.
- vendredi 26 juin : à la bibliothèque Georges Brassens – inscriptions en ligne ouvertes le 16 avril
Tout public à partir de 10 ans
Le vendredi 26 juin 2026
de à
Le vendredi 17 avril 2026
de à
Le vendredi 13 mars 2026
de 18h00 à 21h00
Le vendredi 20 février 2026
de 18h00 à 21h00
Le vendredi 30 janvier 2026
de 18h00 à 21h00
gratuit
Réservation dans l’une des 3 bibliothèques du 14ème arrondissement, par téléphone ou en ligne sur billetweb.fr
Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.
