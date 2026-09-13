Soirées Mahjong, Maison de quartier de Plainpalais, Genève
mercredi 16 septembre 2026 · Maison de quartier de Plainpalais · Genève
Informations pratiques
Soirées Mahjong 16 septembre 2026 – 16 juin 2027, certains mercredis Maison de quartier de Plainpalais
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-16T18:30:00+02:00 – 2026-09-16T22:00:00+02:00
Fin : 2027-06-16T18:30:00+02:00 – 2027-06-16T22:00:00+02:00
Passionnées et passionnés du jeu de Mahjong. Joueuses et joueurs débutantes et confirmées. Nous nous rencontrons une fois par mois. Nous initions volontiers toute personne désireuse d’apprendre.
Maison de quartier de Plainpalais Rue de la Tour 1, 1205 Genève Genève 1205 +41 22 331 45 20 http://www.mqplainpalais.ch/ [{« type »: « email », « value »: « mahjong.plp@gmail.com »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/loisirs-jeux/maison-quartier-plainpalais/
Soirées autour du jeu de Mah-jong. Ouvert à toutes et tous gratuitement et accessible dès 12 ans. 1 fois par mois. Buffet canadien pour se sustenter.
Joseph Crisafulli
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