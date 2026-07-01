Soirées Repas Concert Domaine du Bugnon Domaine du Bugnon Lac-des-Rouges-Truites
mercredi 15 juillet 2026 · Domaine du Bugnon · Lac-des-Rouges-Truites
Informations pratiques
Lac-des-Rouges-Truites
Soirées Repas Concert Domaine du Bugnon
Domaine du Bugnon 164 les Thévenins Lac-des-Rouges-Truites Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-29 2026-08-12
Soirées repas concert au Domaine du Bugnon situé au Lac des Rouges Truites.
Bon repas, bonne musique et bons souvenirs !
Soirées animées par Pierre Bourgeois concert live.
Mercredis 15 & 29 juillet Paëlla Maison.
Mercredi 12 août Morbiflette à la truite des Rousses et au morbier.
Sur réservation au 03 84 60 20 21, à partir de 19h00. .
Domaine du Bugnon 164 les Thévenins Lac-des-Rouges-Truites 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 20 21 contact@domainedubugnon.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirées Repas Concert Domaine du Bugnon
L’événement Soirées Repas Concert Domaine du Bugnon Lac-des-Rouges-Truites a été mis à jour le 2026-07-09 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX