Soirées Repas Concert Domaine du Bugnon Domaine du Bugnon Lac-des-Rouges-Truites

Informations pratiques

Lac-des-Rouges-Truites

Soirées Repas Concert Domaine du Bugnon

Domaine du Bugnon 164 les Thévenins Lac-des-Rouges-Truites Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-29 2026-08-12

Soirées repas concert au Domaine du Bugnon situé au Lac des Rouges Truites.

Bon repas, bonne musique et bons souvenirs !

Soirées animées par Pierre Bourgeois concert live.

Mercredis 15 & 29 juillet Paëlla Maison.

Mercredi 12 août Morbiflette à la truite des Rousses et au morbier.

Sur réservation au 03 84 60 20 21, à partir de 19h00. .

Domaine du Bugnon 164 les Thévenins Lac-des-Rouges-Truites 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 20 21 contact@domainedubugnon.com

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English : Soirées Repas Concert Domaine du Bugnon

L’événement Soirées Repas Concert Domaine du Bugnon Lac-des-Rouges-Truites a été mis à jour le 2026-07-09 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX