Soirées Théâtrales du Château de Hautefort Hautefort

Informations pratiques

Hautefort

Soirées Théâtrales du Château de Hautefort

château de hautefort Hautefort Dordogne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 19:00:00

fin : 2026-08-12 22:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Parcours théâtralisé, sur le thème Les Dames de Hautefort, des tempéraments de feu , où l’on découvre une dizaine de tableaux, animés par une troupe d’une vingtaine de figurants, sur des musiques anciennes et des créations contemporaines.

La Troupe de Hautefort, dirigée par Christian Croset et Vitto Vittoretti, est fière de vous présenter un nouveau spectacle pour des nocturnes théâtralisées mémorables. A découvrir tous les mercredis soir de l’été, à partir du 8 juillet.

Laissez-vous emporter au XVIIème siècle. Entre scènes de théâtre, intermèdes musicaux et envolées lyriques, soyez transportés par un spectacle où humour, intrigues et art du divertissement se mêlent pour une soirée hors du temps.

Nouveau un billet spectacle + dîner traditionnel

Un menu unique cuisiné dans le four à pain du XVIIème siècle vous sera servi dans les jardins à la française. Il se composera d’un cochon rôti et de ses légumes traditionnels, suivi d’un dessert fruité gourmand.

Nombre de place limitées, réservation en ligne uniquement. 4 sessions par soirée.

Réservation en ligne uniquement https://www.chateau-hautefort.com .

château de hautefort Hautefort 24390 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 51 23 contact@chateau-hautefort.com

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English : Soirées Théâtrales du Château de Hautefort

A theatrical tour on the theme of Les Dames de Hautefort, des tempéraments de feu ( The Ladies of Hautefort, fiery temperaments ), featuring a dozen tableaux animated by a troupe of some twenty extras, set to old-time music and contemporary creations.

L’événement Soirées Théâtrales du Château de Hautefort Hautefort a été mis à jour le 2026-06-27 par Vézère Périgord Noir