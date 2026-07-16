Informations pratiques

Castries

SOIRÉES THÉÂTRE

Castries Hérault

Tarif : 25 – 25 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30

Tous les jeudis de juillet jusqu’au 30 juillet, le domaine se transforme en scène à ciel ouvert pour vous offrir des soirées théâtre placées sous le signe de la comédie et de la convivialité.

Tous les jeudis de juillet jusqu’au 30 juillet, le domaine se transforme en scène à ciel ouvert pour vous offrir des soirées théâtre placées sous le signe de la comédie et de la convivialité.

Au programme des pièces à succès jouées dans toute la France, pour des moments de rire, d’émotion et de partage dans un cadre exceptionnel.

En partenariat avec Save The Date (ex: Odéon Théatre), une société de production montpelliéraine

Tarif 25€ avec un verre de vin et un verre sérigraphié

Réservez dès maintenant !

Au programme

JEUDI 16 JUILLET Chéri on se dit tout

JEUDI 23 JUILLET Bienvenue en Camargue

JEUDI 30 JUILLET Le Grand Soir .

Castries 34160 Hérault Occitanie contact@domainearbousier.fr

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English :

Every Thursday in July through July 30, the estate transforms into an open-air stage to bring you evenings of theater filled with comedy and good cheer.

L’événement SOIRÉES THÉÂTRE Castries a été mis à jour le 2026-07-16 par 34 OT MONTPELLIER