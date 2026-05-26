Jauldes

Soirs Bleus Brusco & Jane Austen

Aire de Loisirs de La Combe à Roux Jauldes Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 16:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Brusco est un solo clownesque qui interroge la limite entre folie et normes sociales. On risque de se perdre soi-même, les autres ou le monde. L’isolement est normal. L’abstraction devient alors un choix de sagesse.

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Aire de Loisirs de La Combe à Roux Jauldes 16560 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 20 61 06 mairie@jauldes.fr

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English :

Brusco is a clownish solo that questions the boundary between madness and social norms. We risk losing ourselves, others and the world. Isolation is normal. Abstraction then becomes a wise choice.

L’événement Soirs Bleus Brusco & Jane Austen Jauldes a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême