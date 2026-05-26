Soirs bleus Le dernier concert Le Bourg Jauldes

Jauldes

Soirs bleus Le dernier concert

Le Bourg 1 place des anciennes Halles Jauldes Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 19:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Deux musiciens se présentent, ils viennent faire un concert un duo piano et batterie.

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Le Bourg 1 place des anciennes Halles Jauldes 16560 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 20 61 06 mairie@jauldes.fr

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English :

Two musicians show up for a concert: a piano and drums duo.

L’événement Soirs bleus Le dernier concert Jauldes a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême