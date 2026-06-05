Soirs Bleus Haekun Ruelle-sur-Touvre
Soirs Bleus Haekun Ruelle-sur-Touvre vendredi 17 juillet 2026.
Ruelle-sur-Touvre
Soirs Bleus Haekun
Esplanade Chantefleurs à Villements Ruelle-sur-Touvre Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 22:00:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Haekun est l’histoire d’une élévation, celle d’une jeune guerrière essayant de marcher sur les traces de son maître. Mais le destin ouvre parfois des chemins que l’on ne pensait jamais emprunter. Spectacle proposé par la Troupe Nymané.
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Esplanade Chantefleurs à Villements Ruelle-sur-Touvre 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 65 25 88 v.rousseau@ville-ruellesurtouvre.fr
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English :
Haekun is the story of a young warrior trying to follow in her master?s footsteps. But fate sometimes opens up paths we never thought we’d take. Performed by Troupe Nymané.
L’événement Soirs Bleus Haekun Ruelle-sur-Touvre a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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