Exposition La table ronde des oiseaux Mairie de Ruelle-sur-Touvre Ruelle-sur-Touvre

Ruelle-sur-Touvre

Exposition La table ronde des oiseaux

Mairie de Ruelle-sur-Touvre BP 30053 Ruelle-sur-Touvre Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-12-06

fin : 2026-01-02

Date(s) :

2026-12-06

Marino et Chrisco vous convient à la table ronde des oiseaux animée par la reine de Grande Terre, l’oie d’or, la pupu, la corneille, le rouge-gorge et plein d’autres piafs.

Vernissage le jeudi 8 décembre à 18h.

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Mairie de Ruelle-sur-Touvre BP 30053 Ruelle-sur-Touvre 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 65 62 95 mairie@ville-ruellesurtouvre.fr

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English :

Marino and Chrisco invite you to the round table of birds, featuring the Queen of Grande Terre, the golden goose, the pupu, the crow, the robin and many other birds.

Opening on Thursday, December 8 at 6pm.

L’événement Exposition La table ronde des oiseaux Ruelle-sur-Touvre a été mis à jour le 2025-10-15 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême