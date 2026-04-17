Ruelle-sur-Touvre

Fête de la ville Il était une fois dans Ruelle

Square de la Mairie Ruelle-sur-Touvre Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 16:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Cette année, la Fête de la ville de Ruelle sur Touvre vous transporte dans l’univers des westerns avec son thème Il était une fois dans Ruelle .

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Square de la Mairie Ruelle-sur-Touvre 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 65 62 95

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English :

This year, the Fête de la ville de Ruelle sur Touvre transports you to the world of westerns with its theme Once upon a time in Ruelle .

L’événement Fête de la ville Il était une fois dans Ruelle Ruelle-sur-Touvre a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême