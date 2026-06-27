Soyaux Fou d’Humour Soirée des révélations Théâtre Jean Ferrat Ruelle-sur-Touvre

Informations pratiques

Ruelle-sur-Touvre

Soyaux Fou d’Humour Soirée des révélations

Théâtre Jean Ferrat Place du Champ de Mars Ruelle-sur-Touvre Charente

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 20:00:00

fin : 2026-11-14

Date(s) :

2026-11-14

A l’occasion de la soirée des révélations du Festival « Soyaux fou d’humour », quatre humoristes vont se produire sur la scène ruelloise. Vous découvrirez les univers, Aliocha,

Jeanne Élima, La Gaille, Simon Noëns.

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Théâtre Jean Ferrat Place du Champ de Mars Ruelle-sur-Touvre 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 22 86 08 soyauxfou@sfr.fr

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English :

As part of the “Revelations” evening at the “Soyaux fou d’humour” Festival, four comedians will take the stage in Ruello. You’ll get to discover the worlds of Aliocha,

Jeanne %C9lima, La Gaille, and Simon No%EBns.

L’événement Soyaux Fou d’Humour Soirée des révélations Ruelle-sur-Touvre a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême