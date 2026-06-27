Soyaux Fou d’Humour Soirée des révélations Théâtre Jean Ferrat Ruelle-sur-Touvre
samedi 14 novembre 2026 · Théâtre Jean Ferrat · Ruelle-sur-Touvre
Informations pratiques
Ruelle-sur-Touvre
Soyaux Fou d’Humour Soirée des révélations
Théâtre Jean Ferrat Place du Champ de Mars Ruelle-sur-Touvre Charente
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 20:00:00
fin : 2026-11-14
Date(s) :
2026-11-14
A l’occasion de la soirée des révélations du Festival « Soyaux fou d’humour », quatre humoristes vont se produire sur la scène ruelloise. Vous découvrirez les univers, Aliocha,
Jeanne Élima, La Gaille, Simon Noëns.
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Théâtre Jean Ferrat Place du Champ de Mars Ruelle-sur-Touvre 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 22 86 08 soyauxfou@sfr.fr
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English :
As part of the “Revelations” evening at the “Soyaux fou d’humour” Festival, four comedians will take the stage in Ruello. You’ll get to discover the worlds of Aliocha,
Jeanne %C9lima, La Gaille, and Simon No%EBns.
L’événement Soyaux Fou d’Humour Soirée des révélations Ruelle-sur-Touvre a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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