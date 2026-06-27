Soirée d’ouverture de la saison culturelle Théâtre Jean Ferrat Ruelle-sur-Touvre
vendredi 11 septembre 2026 · Théâtre Jean Ferrat · Ruelle-sur-Touvre
Informations pratiques
Ruelle-sur-Touvre
Soirée d’ouverture de la saison culturelle
Théâtre Jean Ferrat Place du Champ de Mars Ruelle-sur-Touvre Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 19:00:00
fin : 2026-09-11 22:00:00
Date(s) :
2026-09-11
Un pêle-mêle d’artistes pour vous émerveiller et vous donner un avant goût de la prochaine saison culturelle.
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Théâtre Jean Ferrat Place du Champ de Mars Ruelle-sur-Touvre 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 65 62 95
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English :
A diverse group of artists to amaze you and give you a sneak peek at the upcoming cultural season.
L’événement Soirée d’ouverture de la saison culturelle Ruelle-sur-Touvre a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême