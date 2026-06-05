Vindelle

Soirs Bleus L’Abribus & Winter Blues Band

Salle des fins bois Vindelle Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 18:00:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Ce groupe de musique puise son style original à la croisée du reggae, du groove et de l’afrobeat. Ce septet mené par le chanteur/compositeur Salifou Diarra transmet dans ses textes chantés en dioula des messages de paix, d’espoir et de tolérance.

.

Salle des fins bois Vindelle 16430 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 46 39 74 mairie@vindelle.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This music group draws its original style from the crossroads of reggae, groove and Afrobeat. Led by singer/songwriter Salifou Diarra, the septet’s Dioula lyrics convey messages of peace, hope and tolerance.

L’événement Soirs Bleus L’Abribus & Winter Blues Band Vindelle a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême