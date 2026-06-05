Soirs Bleus L’Abribus & Winter Blues Band Vindelle
Soirs Bleus L’Abribus & Winter Blues Band Vindelle dimanche 12 juillet 2026.
Vindelle
Soirs Bleus L’Abribus & Winter Blues Band
Salle des fins bois Vindelle Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 18:00:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Ce groupe de musique puise son style original à la croisée du reggae, du groove et de l’afrobeat. Ce septet mené par le chanteur/compositeur Salifou Diarra transmet dans ses textes chantés en dioula des messages de paix, d’espoir et de tolérance.
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Salle des fins bois Vindelle 16430 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 46 39 74 mairie@vindelle.fr
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English :
This music group draws its original style from the crossroads of reggae, groove and Afrobeat. Led by singer/songwriter Salifou Diarra, the septet’s Dioula lyrics convey messages of peace, hope and tolerance.
L’événement Soirs Bleus L’Abribus & Winter Blues Band Vindelle a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême