Soirs Bleus Meylo & Haekun Parc de Lubersac Nersac
Soirs Bleus Meylo & Haekun Parc de Lubersac Nersac vendredi 3 juillet 2026.
Nersac
Soirs Bleus Meylo & Haekun
Parc de Lubersac 1, Rue des Écoles Nersac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 18:30:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
18h30 Meylo
22h30 Haekun, Cie Troupe Nymané
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Parc de Lubersac 1, Rue des Écoles Nersac 16440 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 90 60 22 accueil@nersac.fr
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English :
6:30 pm: Meylo
10:30pm: Haekun, Cie Troupe Nymané
L’événement Soirs Bleus Meylo & Haekun Nersac a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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