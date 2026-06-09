Soirs Bleus Meylo & Haekun Parc de Lubersac Nersac vendredi 3 juillet 2026.

Nersac

Soirs Bleus Meylo & Haekun

Parc de Lubersac 1, Rue des Écoles Nersac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 18:30:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

18h30 Meylo

22h30 Haekun, Cie Troupe Nymané

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Parc de Lubersac 1, Rue des Écoles Nersac 16440 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 90 60 22 accueil@nersac.fr

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English :

6:30 pm: Meylo

10:30pm: Haekun, Cie Troupe Nymané

L’événement Soirs Bleus Meylo & Haekun Nersac a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême