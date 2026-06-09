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Soirs Bleus Meylo & Haekun Parc de Lubersac Nersac

Soirs Bleus Meylo & Haekun Parc de Lubersac Nersac vendredi 3 juillet 2026.

Lieu : Parc de Lubersac

Adresse : 1, Rue des Écoles

Ville : 16440 Nersac

Département : Charente

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Nersac

Soirs Bleus Meylo & Haekun

Parc de Lubersac 1, Rue des Écoles Nersac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 18:30:00
fin : 2026-07-03

Date(s) :
2026-07-03

18h30 Meylo
22h30 Haekun, Cie Troupe Nymané
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Parc de Lubersac 1, Rue des Écoles Nersac 16440 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 90 60 22  accueil@nersac.fr

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English :

6:30 pm: Meylo
10:30pm: Haekun, Cie Troupe Nymané

L’événement Soirs Bleus Meylo & Haekun Nersac a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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