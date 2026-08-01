Soitrée fruits de mer au bar éphémère Touchay
samedi 15 août 2026 · Touchay
Informations pratiques
Touchay
Soitrée fruits de mer au bar éphémère
Touchay Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Avis aux amateurs de fruits de mer !
le Bar Éphémère de Touchay vous invite à une savoureuse soirée fruits de mer. Deux plateaux gourmands, La Criée et La Marine, vous seront proposés pour satisfaire toutes les envies, dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Les places étant limitées, la réservation est obligatoire avant le 9 août. Venez partager un agréable moment autour de délicieuses spécialités de la mer en famille ou entre amis ! .
Touchay 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 6 12 33 64 23
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English :
Calling all seafood lovers!
L’événement Soitrée fruits de mer au bar éphémère Touchay a été mis à jour le 2026-08-03 par OT CHATEAUMEILLANT