SOLANN – LA RODIA Besancon

SOLANN Début : 2026-04-24 à 20:30. Tarif : – euros.

Avec sa voix à la douceur cristalline, Solann fascine, soigne et ensorcèle. Née d’un père comédien et d’une mère artiste touche à tout, c’est au sein des planches que l’identité particulière de Solann se dessine. Elle se rapproche ensuite de sa grand-mère maternelle, son héroïne, sa confidente, qui l’amène à développer sa pratique musicale. D’origine Arménienne, elle met sur un piédestal Barbara ou Aznavour, en plus de l’influence de Patrick Watson, Agnes Obel, Billie Eilish et Tamino. Elle opère avec sa musique une reconnexion nécessaire et urgente à ses émotions enfouies, à des aspects de sa personnalité qu’elle a longtemps considérés comme bafoués. Solann célèbre les noces de l’écriture majuscule et de la pop-folk éthérée.

LA RODIA 4 AVENUE DE CHARDONNET 25000 Besancon 25