Solann Espace james Chambaud Lons

Solann Espace james Chambaud Lons jeudi 30 avril 2026.

Solann

Espace james Chambaud 1 Allée des Arts Lons Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 26 – 26 – 29 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

Avec sa voix cristalline, Solann fascine, soigne et ensorcelle. Née d’un père comédien et d’une mère artiste touche à tout, c’est sur les planches que son identité singulière se dessine. Son premier EP Monstrueuse (Petit Corps, Rome) électrise public et médias.

Nommée dans trois catégories aux Victoires de la Musique 2025, lauréate dans la catégorie Révélation féminine , elle signe avec Si on sombre ce sera beau un album brûlant où amour et résilience s’entrechoquent. Sur scène, Solann captive par sa présence, sa poésie brute, célébrant les noces d’une écriture majuscule et d’une pop-folk éthérée teintée de sonorités électro. La promesse d’un moment intense, entre frissons et incandescence. .

Espace james Chambaud 1 Allée des Arts Lons 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 72 01 53 espace-chambaud@mairie-lons.fr

L’événement Solann Lons a été mis à jour le 2025-09-13 par OT Pau