Stand up Comédy la Guinguette des Sardines Lons

Lons

Stand up Comédy

la Guinguette des Sardines 15 Avenue des Frères Montgolfier Lons Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 19:30:00

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

Envie de passer une soirée où tu ris vraiment, sans prise de tête ?

On t’a préparé une soirée stand-up comme on les aime simple, conviviale… et surtout pleine de bonnes vibes

Des humoristes sur scène

Des verres à partager

️ Des tapas à picorer

Et des fous rires garantis

Places limitées Réserve ta place dès maintenant avec le QR code .

la Guinguette des Sardines 15 Avenue des Frères Montgolfier Lons 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 70 39 69

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stand up Comédy

L’événement Stand up Comédy Lons a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Pau