Stand up Comédy la Guinguette des Sardines Lons
Stand up Comédy la Guinguette des Sardines Lons jeudi 23 avril 2026.
Lons
Stand up Comédy
la Guinguette des Sardines 15 Avenue des Frères Montgolfier Lons Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 19:30:00
fin : 2026-04-23
Date(s) :
2026-04-23
Envie de passer une soirée où tu ris vraiment, sans prise de tête ?
On t’a préparé une soirée stand-up comme on les aime simple, conviviale… et surtout pleine de bonnes vibes
Des humoristes sur scène
Des verres à partager
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Et des fous rires garantis
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la Guinguette des Sardines 15 Avenue des Frères Montgolfier Lons 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 70 39 69
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English : Stand up Comédy
L’événement Stand up Comédy Lons a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Pau
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