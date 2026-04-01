Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Stand up Comédy la Guinguette des Sardines Lons

Stand up Comédy la Guinguette des Sardines Lons

Stand up Comédy la Guinguette des Sardines Lons jeudi 23 avril 2026.

Lieu : la Guinguette des Sardines

Adresse : 15 Avenue des Frères Montgolfier

Ville : 64140 Lons

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : jeudi 23 avril 2026

Fin : jeudi 23 avril 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Lons

Stand up Comédy

la Guinguette des Sardines 15 Avenue des Frères Montgolfier Lons Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 19:30:00
fin : 2026-04-23

Date(s) :
2026-04-23

Envie de passer une soirée où tu ris vraiment, sans prise de tête ?
On t’a préparé une soirée stand-up comme on les aime simple, conviviale… et surtout pleine de bonnes vibes
Des humoristes sur scène
Des verres à partager
️ Des tapas à picorer
Et des fous rires garantis
Places limitées Réserve ta place dès maintenant avec le QR code   .

la Guinguette des Sardines 15 Avenue des Frères Montgolfier Lons 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 70 39 69 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stand up Comédy

L’événement Stand up Comédy Lons a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Pau

À voir aussi à Lons (Pyrénées-Atlantiques)