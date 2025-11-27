SOLANN – THEATRE FEMINA Bordeaux

SOLANN Début : 2026-03-10 à 20:30. Tarif : – euros.

W SPECTACLE PRÉSENTE : SOLANNAvec sa voix cristalline naviguant entre douceur et puissance, Solann subjugue en incarnant une guerrière gracieuse et une dissidente magnétique.Récompensée en février 2025 aux Victoires de la Musique, elle s’impose comme une figure montante de la chanson française. D’abord révélée sur les réseaux sociaux, elle conquiert rapidement un public plus large en assurant les premières parties d’artistes renommés tels que Patrick Watson, Zaho de Sagazan ou encore Pierre de Maere. Issue d’une famille d’artistes, elle puise ses inspirations dans le théâtre et la musique, nourrissant sa créativité de sources aussi diverses qu’Aznavour ou Björk. Après le succès de son premier EP Monstrueuse, qui cumule déjà des millions de streams, Solann revient avec un album très attendu. Fidèle à son style néo-folk éthéré, elle y explore l’injustice et les relations toxiques avec une écriture majuscule et des mélodies envoûtantes, confirmant sa place d’artiste en parfaite résonance avec son époque. Des titres comme Rome etPetit corps expriment une rage contenue et une introspection poignante, confirmant son univers musical à la fois obsédant et captivant. On ne peut que succomber.Dernier album : Si on sombre ce sera beau, 2025, Cinq 7Contact PMR : pmr-femina@dstickets.fr

THEATRE FEMINA 10, rue de Grassi 33000 Bordeaux 33