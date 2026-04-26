Soleils Méditerranéens – Concert de Nantes Philharmonie et Samir Aouad Conservatoire de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-13 18:00 – 19:30

Gratuit : non 6 € à 17 € Tarif plein : 17€, tarif réduit : 12€, tarif jeune : 6€, enfant moins de 5 ans : gratuit, ticket famille (un adulte + un jeune moins de 16 ans) : 18€ Tarif Réduit : Réservé aux groupes à partir de 5 personnes, aux membres d’une chorale ou d’un orchestre, élèves majeurs d’une école de musique, partenaires, demandeurs d’emploi. Tarif Jeune : Réservé aux jeunes de moins de 18 ans et étudiants de moins de 26 ans. Adulte, Etudiant, Senior, Personne en situation de handicap

À l’instar de Jacques Ibert qui composa sa suite Escales lors d’une croisière, nous vous proposons une immersion dans la culture du bassin méditerranéen, à la rencontre de Joaquin Rodrigo à Valence où il fit ses études musicales et en compagnie de notre invité exceptionnel Samir Aouad et de ses compagnons de musique. Luthiste et compositeur marocain né à Casablanca, Samir Aouad est reconnu pour son oreille exceptionnelle et son approche novatrice de l’oud. Lauréat du Conservatoire de Casablanca, il enrichit son parcours en explorant divers univers musicaux avant de revenir au oud avec une vision contemporaine. Il dirige aujourd’hui un trio international, enseigne dans plusieurs conservatoires, et mène un orchestre oriental de 30 musiciens.Sur cette collaboration avec Nantes Philharmonie, Samir écrit : »Avec ce projet exceptionnel aux côtés de Nantes Philharmonie, sous la direction de Frédéric Oster, je réalise un rêve qui m’habite depuis longtemps : placer mon instrument, le oud, un instrument traditionnel, au cœur d’un orchestre. […] Pour cette occasion unique, j’ai entièrement revisité mes compositions, imaginant des arrangements originaux spécialement conçus pour mêler la sensibilité du trio à la grandeur et à la richesse sonore de l’orchestre. […] Ce dialogue entre les traditions arabes portées par le oud et l’esthétique européenne de l’orchestre représente pour moi une opportunité rare d’explorer des émotions nouvelles et des dimensions musicales inédites . » Solistes :Samir AOUAD, composition et oudOlivier BESSON, saxophoneRémi ALLAIN, contrebasse Programme (1h30)Jacques IBERT, EscalesJoaquin RODRIGO, Adagio pour instrument à ventsSamir AOUAD : Aurora, Casablanca, Nostalgia, Desaparecido Une nouvelle création inédite pour la Philharmonie

Conservatoire de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 51 25 00 20 https://conservatoire.nantes.fr/home.html conservatoire@mairie-nantes.fr https://www.helloasso.com/associations/nantes-philharmonie/evenements/soleils-mediterraneens



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