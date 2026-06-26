Pellevoisin

Solennité de l’Assomption

Pellevoisin Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-14

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-14

Solennité de l’Assomption de Marie, Patronne principale de la France.

Jeudi à 20h30 veillée et procession dans le parc.

Dimanche à 11h Messe à l’esplanade suivie d’un repas partagé tiré du sac. .

Pellevoisin 36180 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 39 06 49 sanctuaire@pellevoisin.net

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English :

Solemnity of the Assumption of Mary, Principal Patroness of France.

L’événement Solennité de l’Assomption Pellevoisin a été mis à jour le 2026-06-26 par BERRY