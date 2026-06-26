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Solennité de l’Assomption Pellevoisin

Solennité de l’Assomption Pellevoisin

Solennité de l’Assomption Pellevoisin vendredi 14 août 2026.

Ville
36180 Pellevoisin
Département
Indre
Début
vendredi 14 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Tarif

Pellevoisin

Solennité de l’Assomption

Pellevoisin Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-14
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-14

Solennité de l’Assomption de Marie, Patronne principale de la France.
Jeudi à 20h30 veillée et procession dans le parc.
Dimanche à 11h Messe à l’esplanade suivie d’un repas partagé tiré du sac.   .

Pellevoisin 36180 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 39 06 49  sanctuaire@pellevoisin.net

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English :

Solemnity of the Assumption of Mary, Principal Patroness of France.

L’événement Solennité de l’Assomption Pellevoisin a été mis à jour le 2026-06-26 par BERRY

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