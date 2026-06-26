Solennité de l’Assomption Pellevoisin
Solennité de l’Assomption Pellevoisin vendredi 14 août 2026.
Pellevoisin
Solennité de l’Assomption
Pellevoisin Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-14
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-14
Solennité de l’Assomption de Marie, Patronne principale de la France.
Jeudi à 20h30 veillée et procession dans le parc.
Dimanche à 11h Messe à l’esplanade suivie d’un repas partagé tiré du sac. .
Pellevoisin 36180 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 39 06 49 sanctuaire@pellevoisin.net
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English :
Solemnity of the Assumption of Mary, Principal Patroness of France.
L’événement Solennité de l’Assomption Pellevoisin a été mis à jour le 2026-06-26 par BERRY
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