SolOrkestar (balkans) Marché de créateurs et producteurs locaux La Loco Quimperlé

SolOrkestar (balkans) Marché de créateurs et producteurs locaux

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 18:00:00

fin : 2026-07-05 22:00:00

Date(s) :

2026-07-05

SolOrkestar, c’est l’orchestre en solo !

L’énigmatique Vlad Lăutarescu se mesure aux monstres de la musique des Balkans. Violon, clarinettes, kaval bulgare ou roumain, basse, percussions…

C’est un instrumentarium gargantuesque qui passe à la moulinette de sa loop station conçue sur mesure !

Au fil d’une histoire sans paroles, Vlad s’éprend de liberté il enchaîne les boucles, multiplie les improvisations, décrasse les traditions à la décapeuse. Vlad veut vous faire danser, vous faire aimer, vous faire pleurer, et pourquoi pas tout à la fois ?

Une performance musicale originale et bluffante à découvrir !

https://youtu.be/j-LoycUIrZY .

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne

