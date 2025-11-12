SolOrkestar (balkans) Marché de créateurs et producteurs locaux La Loco Quimperlé
SolOrkestar (balkans) Marché de créateurs et producteurs locaux La Loco Quimperlé dimanche 5 juillet 2026.
SolOrkestar (balkans) Marché de créateurs et producteurs locaux
La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 18:00:00
fin : 2026-07-05 22:00:00
Date(s) :
2026-07-05
SolOrkestar, c’est l’orchestre en solo !
L’énigmatique Vlad Lăutarescu se mesure aux monstres de la musique des Balkans. Violon, clarinettes, kaval bulgare ou roumain, basse, percussions…
C’est un instrumentarium gargantuesque qui passe à la moulinette de sa loop station conçue sur mesure !
Au fil d’une histoire sans paroles, Vlad s’éprend de liberté il enchaîne les boucles, multiplie les improvisations, décrasse les traditions à la décapeuse. Vlad veut vous faire danser, vous faire aimer, vous faire pleurer, et pourquoi pas tout à la fois ?
Une performance musicale originale et bluffante à découvrir !
https://youtu.be/j-LoycUIrZY .
