Sommet Corps Âme Esprit La Citadelle des Anges Teloché

Teloché

Sommet Corps Âme Esprit

La Citadelle des Anges 10, Chemin de la Roche Teloché Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 09:30:00

fin : 2026-05-17 19:30:00

Date(s) :

2026-05-17

SALON CORPS ÂME ESPRIT 2026

Une parenthèse hors du temps pour te reconnecter à l’essentiel ?

Et si tu t’offrais un moment pour ralentir, respirer… et revenir à toi?

Le Salon Corps Âme Esprit revient en 2026 avec une nouvelle édition placée sous le signe de la rencontre, du partage et de la transformation intérieure.

Pendant une journée, viens vivre une expérience unique dans un lieu inspirant, entouré(e) de professionnels passionnés du bien-être et du développement personnel. .

La Citadelle des Anges 10, Chemin de la Roche Teloché 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 7 61 44 85 84 contact@lacitadelledesanges.fr

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SALON CORPS ÂME ESPRIT 2026

L’événement Sommet Corps Âme Esprit Teloché a été mis à jour le 2026-05-04 par CDT72