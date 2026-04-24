Teloché

Inventaire de la faune et de la flore

Teloché Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 14:00:00

fin : 2026-06-17 17:00:00

Date(s) :

2026-06-17

Accompagné d’un écologue du CPIE, partez à la découverte de la faune et de la flore de la commune de Teloché !

Accompagné d’un écologue du CPIE, partez à la découverte de la faune et de la flore de la commune de Teloché !

Le principe ? À l’aide du matériel mis à votre disposition (boîtes-loupes, filets, microscope, jumelles, ouvrages…), vous serez invités à observer et identifier la biodiversité qui vous entoure, puis à contribuer à son recensement grâce à l’application iNaturalist.

Plusieurs temps d’observation seront consacrés à différents taxons (groupes d’espèces) afin de vous faire découvrir les protocoles utilisés dans le cadre des inventaires naturalistes. Une approche à la fois ludique et scientifique pour mieux connaître la biodiversité près de chez vous et participer à la collecte de données dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité de la commune de Teloché.

N’hésitez pas à apporter votre téléphone avec l’application INaturalist téléchargée (informations en bas de page) ainsi que votre propre matériel si vous le souhaitez. Prévoir des vêtements adaptés aux conditions météorologiques.

Infos pratiques

Mercredi 17 juin | 14h-17h | sur la commune de Teloché (lieu du rendez-vous transmis par mail après l’inscription) | Gratuit Places limitée | Inscription obligatoire

Animation proposée dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité du Pays du Mans .

Teloché 72220 Sarthe Pays de la Loire

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English :

Accompanied by a CPIE ecologist, discover the flora and fauna of Teloché!

L’événement Inventaire de la faune et de la flore Teloché a été mis à jour le 2026-04-24 par CDT72