Fête de la musique La Citadelle des Anges La Citadelle des Anges Teloché
Fête de la musique La Citadelle des Anges La Citadelle des Anges Teloché dimanche 21 juin 2026.
Teloché
Fête de la musique La Citadelle des Anges
La Citadelle des Anges 10, Chemin de La Roche Teloché Sarthe
Tarif : 22 – 22 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 12:00:00
fin : 2026-06-21 19:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Fête de la musique à la Citadellde des Anges, le dimanche 21 juin, partir de 12h.
Fête de la musique
Avant d’être happé par l’ambiance des concerts du Dimanche soir, venez vivre la fête de la Musique à la Citadelle des Anges.
Un programme Guinguette, joyeux, espiègle et festif pour s’enhardir à danser , à écouter, à buller avec enthousiasme. Et si la pluie s’exprime, on continuera cet état d’exultation à l’intérieur du Dôme …
12h à 15h Repas gustatif Guinguette (Réservation préférable)
Les Animations Musicales de la journée
– Les gavroches du Bac Trio musical enivrant de chansons françaises sans nostalgie
– Etienne et sa Guitare , Solo musical chansons anecdotiques
– Les Etincelleuses , Trio musical Chansons grivoises et pop
– Scène ouverte JAM ou Bœuf bselon les générations…
Infos pratiques
– Bar sur place
– Restauration sur place à partir de 19h
– A partir de 10 ans .
La Citadelle des Anges 10, Chemin de La Roche Teloché 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 7 61 44 85 84 contact@lacitadelledesanges.fr
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English :
Fête de la musique at the Citadellde des Anges, Sunday June 21, from 12pm.
L’événement Fête de la musique La Citadelle des Anges Teloché a été mis à jour le 2026-05-11 par CDC L’Orée de Bercé-Bélinois
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