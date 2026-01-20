Concert Exposition Cuerda Rota & Co La Roche Teloché

Concert Exposition Cuerda Rota & Co

La Roche La Citadelle des Anges Teloché Sarthe

Tarif : 30 – 30 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 21:00:00

fin : 2026-04-03 22:30:00

Date(s) :

2026-04-03

Concert-exposition Cuerda Rota, le vendredi 03 avril de 21h à 23h. Restauration sur place à partir de 19h30, sur réservation.

Cuerda Rota est un groupe musical initié par Charlotte Cémon Hatton et Gustavo Orihuela à Valencia en 2010. La sensibilité de l’Espagne est au RDV . Elle est cependant vaste et éclectique.

Elle propose dans un premier temps des pièces de théâtre-musical bilingues pour de nombreux événements comme le Festival International des Langues de Murcia et de la Francophonie à Sevilla, l’Alliance Française de Valencia.

Le violioniste Gustavo Orihuela étant reparti pour la Bolivie pour continuer sa carrière, Charlotte propose de nouveaux projets à différents artistes (clowns, musiciens, comédiens, auteurs, plasticiens, photographes) de manière à poursuivre la recherche et la création sous différents modes d’expressions.

En 2021, Cuerda Rota se produit pour le Printemps des Poètes, en rue, et propose des poèmes sur le thème du désir, mis en musique par Charlotte, avec une mise en scène correspondant aux codes clownesques de rue.

En 2024, Cuerda Rota finalise son spectacle La théorie des cordes puis sort un album La Théorie des Cordes | Cuerda Rota.

En 2025, Cuerda Rota monte ses propres projets d’évènements culturels, dont un en partenariat avec le Département, la Commune de Luceau et la Rotonde Ferroviaire de Montabon (72), pour mêler les disciplines artistiques (photo, écriture et musique) avec les artistes suivants Stéphoto-paint (photographe et peintre), Urbex_Nol3m (photographe), Sylvain Barbé (écrivain, nouvelliste),

Bertrand Chapron (plasticien), Geoffroy Delori (contrebassiste), Loup Bernard (vibraphoniste et percussionniste), Laia Lopez (chanteuse), Jean-Luc Tassel (pianiste, chanteur et comédien).

Ce vendredi 3 avril, vous allez découvrir une expo Urbex et un Concert avec 3 artistes issus de ce projet (Geoffroy Delori, Loup Bernard et Charlotte Cémon Hatton) à la Citadelle des Anges. Un univers pluri-disciplinaire où les arts se fondent vers des émotions de sens, de relations avec le monde, sa beauté, ses complexités, son passé, son présent et ses futurs …

Une véritable ballade ! Une Expo, un Concert unique

Restauration possible dès 19h30

Buvette sur place .

La Roche La Citadelle des Anges Teloché 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 7 61 44 85 84 contact@lacitadelledesanges.fr

English :

Cuerda Rota concert-exhibition, Friday April 03, 9-11pm. Catering on site from 7.30pm, on reservation.

L’événement Concert Exposition Cuerda Rota & Co Teloché a été mis à jour le 2026-01-20 par CDC L’Orée de Bercé-Bélinois