Spectacle Les Présidentes La Roche Teloché
Spectacle Les Présidentes La Roche Teloché samedi 21 mars 2026.
Spectacle Les Présidentes
La Roche La Citadelle des Anges Teloché Sarthe
Tarif : 30 – 30 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 21:00:00
fin : 2026-03-21 22:30:00
Date(s) :
2026-03-21 2026-03-22
Spectacle Les Présidentes par La Citadelle des Anges le samedi 7 mars à 21h. Restauration possible dès 19h30
Les Présidentes
La toute nouvelle production 2026 de la Citadelle des Anges Les présidentes
Une comédie cynique et caustique sur 3 présidentes dirigeant les plus grandes nations du Monde démocratique ou presque … Elles sont puissantes, intelligentes, charmantes et terriblement redoutables. Et pourtant aucune d’entre elles ne se ressemblent ! Le Monde est face à elle. Leurs décisions vont peut-être bouleverser le monde. La vie mode d’emploi des présidentes du 21ème siècle pour ce rdv électif ! Une première saison …
On joue, on danse, on chante dans cette comédie féline !
Distribution
Isabelle Cany, Danseuse, comédienne et chorégraphe
Marie Lacassin, comédienne, autrice
Laureline Daniaux , comédienne, chanteuse, danseuse
Scénario et mise en scène Sylvain Michoux
création musicale Christophe Ongaro
Images Bruno Morscheidt
Buvette sur place
Restauration possible sur place dès 19h30. .
La Roche La Citadelle des Anges Teloché 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 7 61 44 85 84 contact@lacitadelledesanges.fr
English :
Show Les Présidentes by La Citadelle des Anges on Saturday March 7 at 9pm. Catering available from 7:30pm
L’événement Spectacle Les Présidentes Teloché a été mis à jour le 2026-01-20 par CDC L’Orée de Bercé-Bélinois