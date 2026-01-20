Spectacle Les Présidentes La Roche Teloché

Spectacle Les Présidentes

La Roche La Citadelle des Anges Teloché Sarthe

Tarif : 30 – 30 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 21:00:00

fin : 2026-03-21 22:30:00

Date(s) :

2026-03-21 2026-03-22

Spectacle Les Présidentes par La Citadelle des Anges le samedi 7 mars à 21h. Restauration possible dès 19h30

Les Présidentes

La toute nouvelle production 2026 de la Citadelle des Anges Les présidentes

Une comédie cynique et caustique sur 3 présidentes dirigeant les plus grandes nations du Monde démocratique ou presque … Elles sont puissantes, intelligentes, charmantes et terriblement redoutables. Et pourtant aucune d’entre elles ne se ressemblent ! Le Monde est face à elle. Leurs décisions vont peut-être bouleverser le monde. La vie mode d’emploi des présidentes du 21ème siècle pour ce rdv électif ! Une première saison …

On joue, on danse, on chante dans cette comédie féline !

Distribution

Isabelle Cany, Danseuse, comédienne et chorégraphe

Marie Lacassin, comédienne, autrice

Laureline Daniaux , comédienne, chanteuse, danseuse

Scénario et mise en scène Sylvain Michoux

création musicale Christophe Ongaro

Images Bruno Morscheidt

Buvette sur place

Restauration possible sur place dès 19h30. .

La Roche La Citadelle des Anges Teloché 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 7 61 44 85 84 contact@lacitadelledesanges.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Show Les Présidentes by La Citadelle des Anges on Saturday March 7 at 9pm. Catering available from 7:30pm

L’événement Spectacle Les Présidentes Teloché a été mis à jour le 2026-01-20 par CDC L’Orée de Bercé-Bélinois