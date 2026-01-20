Concert du groupe KERLEO folk rock poétique La Roche Teloché
Tarif : 30 – 30 – EUR
Début : 2026-04-25 21:00:00
fin : 2026-04-25 22:30:00
2026-04-25
Concert du groupe KERLEO, le samedi 25 avril à 21h. Restauration sur place à partir de 19h30, sur réservation.
Créé à l’automne 2024, KERLEO est un jeune groupe trio folk rock.
Le groupe, composé d’une voix et trois guitares (dont une électrique), navigue avec un répertoire de chansons en français et anglais.
Les chansons sont un partage de confidences. Les morceaux sont épurés et chaleureux. La voix chante avec douceur la mélancolie du temps qui passe, les épreuves de la vie ou les colères du temps présent.
Chaque texte et musique résonne dans les corps avec émotion et tendresse sans amertume et tristesse .
Une jolie ballade, un univers singulier à partager et à vivre
Restauration possible dès 19h30
Buvette sur place .
La Roche La Citadelle des Anges Teloché 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 7 61 44 85 84 contact@lacitadelledesanges.fr
English :
Concert by the group KERLEO, Saturday April 25 at 9pm. Catering on site from 7.30pm, on reservation.
