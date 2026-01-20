Concert du groupe KERLEO folk rock poétique La Roche Teloché

Concert du groupe KERLEO folk rock poétique

La Roche La Citadelle des Anges Teloché Sarthe

Tarif : 30 – 30 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 21:00:00

fin : 2026-04-25 22:30:00

Date(s) :

2026-04-25

Concert du groupe KERLEO, le samedi 25 avril à 21h. Restauration sur place à partir de 19h30, sur réservation.

Créé à l’automne 2024, KERLEO est un jeune groupe trio folk rock.

Le groupe, composé d’une voix et trois guitares (dont une électrique), navigue avec un répertoire de chansons en français et anglais.

Les chansons sont un partage de confidences. Les morceaux sont épurés et chaleureux. La voix chante avec douceur la mélancolie du temps qui passe, les épreuves de la vie ou les colères du temps présent.

Chaque texte et musique résonne dans les corps avec émotion et tendresse sans amertume et tristesse .

Une jolie ballade, un univers singulier à partager et à vivre

Restauration possible dès 19h30

Buvette sur place .

La Roche La Citadelle des Anges Teloché 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 7 61 44 85 84 contact@lacitadelledesanges.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Concert by the group KERLEO, Saturday April 25 at 9pm. Catering on site from 7.30pm, on reservation.

L’événement Concert du groupe KERLEO folk rock poétique Teloché a été mis à jour le 2026-01-20 par CDC L’Orée de Bercé-Bélinois