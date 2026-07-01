Informations pratiques

Beaumarchés

Son et lumiére de Beaumarchés

BEAUMARCHES Beaumarchés Gers

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 21:30:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-22

La 18ème édition du spectacle de la Rue d’en Bas se produira sur 3 soirées, les 22, 23 et 24 juillet prochains à Beaumarchés.

Les réservations seront ouvertes à la Mairie de Beaumarchés à partir du mercredi 15 juillet de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Elles se poursuivront aux mêmes horaires les

Jeudi 16 juillet,

Vendredi 17 juillet

Lundi 20 juillet.

Ces réservations se feront sur plan.

Il est nécessaire de venir à la Mairie de Beaumarchés pour choisir sa place.

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BEAUMARCHES Beaumarchés 32160 Gers Occitanie +33 5 62 69 35 17 mairie.beaumarches@wanadoo.fr

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English :

The 18th edition of the Rue d’en Bas festival will take place over three evenings—July 22, 23, and 24—in Beaumarchés.

Reservations will be accepted at the Beaumarchés Town Hall starting Wednesday, July 15, from 9 a.m. to 12 p.m. and from 2 p.m. to 5 p.m.

Reservations will continue during the same hours on:

Thursday, July 16,

Friday, July 17,

and Monday, July 20.

Seats will be assigned on a first-come, first-served basis.

You must come to the Beaumarchés Town Hall to select your seat.

L’événement Son et lumiére de Beaumarchés Beaumarchés a été mis à jour le 2026-07-13 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65