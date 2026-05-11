SON ET LUMIERE SALLE COMMUNALE Trévenans
SON ET LUMIERE SALLE COMMUNALE Trévenans dimanche 12 juillet 2026.
Trévenans
SON ET LUMIERE
SALLE COMMUNALE 3 Rue du Canal Trévenans Territoire de Belfort
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 19:00:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Grande première cette année !
L’association SPORTS LOISIRS vous prépare un feu d’artifice musical inédit, pensé comme un véritable spectacle de lumière et d’émotion.
Une soirée festive, magique et pleine de surprises vous attend le 12 juillet…
Rendez-vous pour vivre ensemble ce moment exceptionnel ! .
SALLE COMMUNALE 3 Rue du Canal Trévenans 90400 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 22 30 20 78 sportsloisirstrevenans@gmail.com
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English :
L’événement SON ET LUMIERE Trévenans a été mis à jour le 2026-05-11 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)