SON ET LUMIERE SALLE COMMUNALE Trévenans

Trévenans

SON ET LUMIERE

SALLE COMMUNALE 3 Rue du Canal Trévenans Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 19:00:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Grande première cette année !

L’association SPORTS LOISIRS vous prépare un feu d’artifice musical inédit, pensé comme un véritable spectacle de lumière et d’émotion.

Une soirée festive, magique et pleine de surprises vous attend le 12 juillet…

Rendez-vous pour vivre ensemble ce moment exceptionnel ! .

SALLE COMMUNALE 3 Rue du Canal Trévenans 90400 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 22 30 20 78 sportsloisirstrevenans@gmail.com

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English :

L’événement SON ET LUMIERE Trévenans a été mis à jour le 2026-05-11 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)